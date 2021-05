Anche Ermal Meta nel cast di “Morrison”, il nuovo film di Federico Zampaglione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ermal Meta – foto di Emilio TimiMILANO – “Ciao amici! Il 20 maggio esce nelle sale cinematografiche “Morrison”, il nuovo e bellissimo film del mio amico Federico Zampaglione. Ho avuto il piacere e l’onore di fare un piccolo cameo. È la mia prima esperienza da “attore” e vi assicuro che fare il serio davanti a Federico Zampaglione è stato difficilissimo, dato che è una delle persone più divertenti che conosca”. Con questo post su Facebook Ermal Meta ha annunciato la sua presenza nel cast di “Morrison”, il nuovo film di Federico Zampaglione in uscita al cinema il prossimo 20 maggio. Dal canto suo, il ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021)– foto di Emilio TimiMILANO – “Ciao amici! Il 20 maggio esce nelle sale cinematografiche “”, ile bellissimodel mio amico. Ho avuto il piacere e l’onore di fare un piccolo cameo. È la mia prima esperienza da “attore” e vi assicuro che fare il serio davanti aè stato difficilissimo, dato che è una delle persone più divertenti che conosca”. Con questo post su Facebookha annunciato la sua presenza neldi “”, ildiin uscita al cinema il prossimo 20 maggio. Dal canto suo, il ...

Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - Lopinionista : Anche Ermal Meta nel cast di “Morrison”, il nuovo film di Federico Zampaglione - OndeFunky : RT @PaMeLa8681: @OndeFunky @Jetmira04150748 ?? fatina.. Speriamo di avere qualche data estiva anche per Ermal ???? - AngelaChiorazz1 : 'Ermal Meta attore nel film di Zampaglione. C'è anche Alessandra Amoroso - News - - PaMeLa8681 : @OndeFunky @Jetmira04150748 ?? fatina.. Speriamo di avere qualche data estiva anche per Ermal ???? -