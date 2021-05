Analisi dei Prezzi Dogecoin: i Bulls puntano al nuovo massimo storico sopra i $ 0,70 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dogecoin ha continuato quest’anno il suo incredibile rally e potrebbe adesso dirigersi verso un nuovo massimo storico sopra i $ 0,70 Dogecoin è stata nel giorni di ieri, tra le prime dieci criptovalute nel mercato con le migliori prestazioni, ciò dopo aver superato il valore di $ 0,50. Durante il processo, Dogecoin è diventata la quarta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, superando XRP e USDT. Dopo aver impostato un forte supporto vicino al valore di 0,60 $, Dogecoin potrebbe nelle prossime ore vedere un aumento, andando a stabilire nei prossimi giorni un nuovo massimo storico lungo il percorso. Gli analisti e gli esperti di criptovalute, così come Lil Mook, si mostrano ottimisti ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha continuato quest’anno il suo incredibile rally e potrebbe adesso dirigersi verso uni $ 0,70è stata nel giorni di ieri, tra le prime dieci criptovalute nel mercato con le migliori prestazioni, ciò dopo aver superato il valore di $ 0,50. Durante il processo,è diventata la quarta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, superando XRP e USDT. Dopo aver impostato un forte supporto vicino al valore di 0,60 $,potrebbe nelle prossime ore vedere un aumento, andando a stabilire nei prossimi giorni unlungo il percorso. Gli analisti e gli esperti di criptovalute, così come Lil Mook, si mostrano ottimisti ...

