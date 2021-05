Amici 20, chi merita la finale? Scoppia la polemica in casetta (Di mercoledì 5 maggio 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nelle puntate del daytime di Amici 20 andate in onda il 5 maggio su Canale 5 e Italia 1, nascono delle discussioni tra i concorrenti. Ecco cosa sta accadendo. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SEMIfinale SI AVVICINA: I PROTAGONISTI E LE NUOVE OPPORTUNITÀ In questi giorni è stato chiesto ai concorrenti di Amici 20 chi di loro non si meriterebbe di arrivare in finale, che si terrà in diretta il 15 maggio su Canale 5 in prima serata. La semifinale invece andrà in onda l’8 maggio sempre su Canale 5 alle ore 21.20, come di consueto. Degli originari concorrenti, ne sono rimasti soltanto sette e alcuni di loro, circa tre, saranno eliminati molto presto e non arriveranno sul podio di questa ventesima edizione di Amici. LE OPINIONI DEI ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) IL DAYTIME DI20 Nelle puntate del daytime di20 andate in onda il 5 maggio su Canale 5 e Italia 1, nascono delle discussioni tra i concorrenti. Ecco cosa sta accadendo. LEGGI ANCHE20, LA SEMISI AVVICINA: I PROTAGONISTI E LE NUOVE OPPORTUNITÀ In questi giorni è stato chiesto ai concorrenti di20 chi di loro non si meriterebbe di arrivare in, che si terrà in diretta il 15 maggio su Canale 5 in prima serata. La semiinvece andrà in onda l’8 maggio sempre su Canale 5 alle ore 21.20, come di consueto. Degli originari concorrenti, ne sono rimasti soltanto sette e alcuni di loro, circa tre, saranno eliminati molto presto e non arriveranno sul podio di questa ventesima edizione di. LE OPINIONI DEI ...

