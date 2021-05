Altra tragedia sul lavoro | muore un operaio di 49 anni schiacciato dal tornio

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Mentre la Procura di Prato apre un’inchiesta sulla giovane operaia di 22, Luana D’Orazio, morta sul, per capire le dinamiche esatte dell’accaduto, ecco arrivare un’terribile notizia, quella dell’ennesimo infortunio mortale in questo 2021 iniziato in maniera drammatica, con la sicurezza nelle nostre aziende di nuovo sotto i riflettori. L’incidente è avvenuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove ha perso la vita un uomo di 49, padre di due bambini.L’è rimastodalmeccanico alla Bandera, azienda di estrusione di materie plastiche. L’uomo, Christian Martinelli, è stato portato d’urgenza in ospedale dove, però, è venuto a mancare poco dopo l’arrivo. La moglie di Martinelli, Sara, è andata allo stabilimento a ...