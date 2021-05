Allentamento coprifuoco e isole Covid free. Il governo lavora sulle misure per l'estate (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Lega chiede sempre di più. “Se il coprifuoco l’avessimo spostato alle 23 la Lega avrebbe chiesto le 24, se l’avessimo fatto alle 24 la Lega avrebbe chiesto di toglierlo”. A fine giornata è Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura in quota M5s, a riassumere l’aria che tira nel governo in attesa delle misure per l’estate. E un’altra fonte dell’esecutivo, quando nel pomeriggio inizia a circolare la voce di una possibile abolizione del coprifuoco, aggiunge: “Matteo Salvini vuole solo alzare la posta”. Nell’esecutivo invece si lavora alle misure per l’estate: Allentamento del coprifuoco e isole italiane Covid free così da incentivare il turismo anche dall’estero. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Lega chiede sempre di più. “Se ill’avessimo spostato alle 23 la Lega avrebbe chiesto le 24, se l’avessimo fatto alle 24 la Lega avrebbe chiesto di toglierlo”. A fine giornata è Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura in quota M5s, a riassumere l’aria che tira nelin attesa delleper l’. E un’altra fonte dell’esecutivo, quando nel pomeriggio inizia a circolare la voce di una possibile abolizione del, aggiunge: “Matteo Salvini vuole solo alzare la posta”. Nell’esecutivo invece sialleper l’delitalianecosì da incentivare il turismo anche dall’estero. ...

