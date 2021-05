All'assalto volando come Iron Man: i Royal Marines inglesi entrano nel futuro grazie alla tuta Gravity Jet (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cinque turbine a gas permettono ai soldati della Royal Marines LLC di alzarsi in aria. Nelle immagini l'esercitazione. Il dispositivo è stato ideato per i soccorsi in emergenza, ma potrà essere usato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cinque turbine a gas permettono ai soldati dellaLLC di alzarsi in aria. Nelle immagini l'esercitazione. Il dispositivo è stato ideato per i soccorsi in emergenza, ma potrà essere usato ...

ZZiliani : Pierpaolo #Marino l’ha detto: #Calciopoli è ancora qui. La #Juventus perde una partita che non può perdere e all’in… - borghi_claudio : @UmberHouse @FedericoBello94 @JolandaBivona @Red_Pill_80 @Vehnel @SirDistruggere Le sassate sono arrivate dopo. PRI… - PBPcalcio : Un #Marino (ds udinese) di fuoco a #Sky: “A fine p. tempo c’è stato un assalto da parte dei tesserati e dei dirigen… - olsatana : RT @grisu7192: Tette dall'alto, pronti all'assalto ?? Buon #martedìtette zozzoni del mio cuore ?? #cam4 #camgirl #bigtits #nipples #horny #… - AnnaSimo72 : RT @Torrenapoli1: Ovviamente l'arbitro sentì il flebile mai vai a cagare di Insigne a S.Siro e lo buttò fuori, per non risalire al macedone… -