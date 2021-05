Alfa Romeo - Il Museo Storico di Arese riapre al pubblico

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Gli alfisti tornano ad ammirare i grandi capolavori della Casa di. Dopo l'ennesimo stop ai luoghi della cultura, finalmenteil, che si prepara ad accogliere ila partire da sabato 8 maggio. Com'è noto, il Decreto Riaperture ha previsto il via libera a mostre ed esposizioni anche al chiuso, secondo i protocolli di sicurezza già stabiliti nei mesi passati, in quelle regioni classificate come zona gialla, tra le quali figura anche la Lombardia. Serve la prenotazione. La riapertura è una buona notizia per gli amanti dei motori, che potranno assicurarsi una visita alsolo attraverso la prenotazione obbligatoria, da effettuare inviando una mail a ...

MoissPrieto : RT @Memoire2cite: Polizia di Stato. Alfa Romeo 1900 TI Super - FireWater__ : RT @Memoire2cite: Polizia di Stato. Alfa Romeo 1900 TI Super - Memoire2cite : Polizia di Stato. Alfa Romeo 1900 TI Super - RincoPictures : Riccardo Patrese - Alfa Romeo - WeeklySpectator : Alfa Romeo 33 Stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

ClubAlfa.it

L'atelier milanese, fondato nel 1926 e divenuto popolare nel mondo per aver dato forma a diversi modellitra gli anni '20 e '60, oltre che all'Aston Martin DB5 e alla Lamborghini 350 GT, ...... solo qualche settimana fa, infatti, in piena notte, gli agenti della Polstrada in servizio lungo la rete stradale murgiana, intercettarono un''Giulietta' con quattro persone a bordo. L'...Specchietto retrovisore destro ribaltabile elettronico Alfa Romeo Stelvio anno 2018 specchietto in perfette condizioni prezzo euro 220 Possibilità di spedizione in tutta Italia per info chiamare al nu ...Gli alfisti tornano ad ammirare i grandi capolavori della Casa di Arese. Dopo l’ennesimo stop ai luoghi della cultura, finalmente riapre il Museo Storico Alfa Romeo, che si prepara ad accogliere il pu ...