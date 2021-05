Alberto Angela svela sua grande «fissazione» | ecco cosa colleziona | non lo direste mai

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, in onda su Raiuno, la terza puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, appuntamento dedicato agli etruschi, una civiltà che si estendeva dall’Adriatico al Tirreno, dall’Emilia Romagna alla Campania. Al timone del programma ovviamente lui,, divulgatore scientifico e conduttore, che hato la sua piccola«ossessione». Il 59enne di origini francesi ha raccontato della sua particolare collezione. leggi anche l’articolo —>quanto guadagna? Il compenso del conduttore di “Ulisse” Da bravo (ex) esploratore,ha confidato dire sabbia. «Ho iniziato anni fa, quando partivo per le mie spedizioni da paleontologo», ha spiegato, «Riempivo ...

repubblica : 'Ulisse', Alberto Angela alla scoperta degli etruschi - taesecho : Alberto Angela mi ha dato l'ispirazione per l'esame, dovevo scrivere una review e ho preso in prestito il suo nome… - CorriereUmbria : Ulisse, Alberto Angela si avventura nel mondo degli Etruschi #etruschi #angela #rai1 - sherowley : oggi è un buongiorno solo perché stasera c’è alberto angela con Ulisse il piacere della scoperta ?? - Harold05110793 : PRIME TIME #Rai1 Semaforo Giallo Alberto Angela: l'idea della divulgazione al sabato era stata assolutamente vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela

... non manca nulla, dall'episodio del blocco del Canale di Suez delle Ever Given , trasportata in Valle Stura, alle terzine dantesche del Dantedì sul tema, dalle citazioni dia Shining, ...Torna su Rai 1in prima serata con 'Ulisse, il piacere della scoperta'. Il terzo imperdibile appuntamento è per questa sera, mercoledì 5 maggio, a partire dalle 21.25. Ulisse, il piacere della ...Nella puntata stasera in tv , 5 maggio , del programma Ulisse , il piacere della scoperta, Alberto Angela si avventurerà in un ...Torna su Rai 1 Alberto Angela in prima serata con “Ulisse, il piacere della scoperta”. Il terzo imperdibile appuntamento è per questa sera, mercoledì 5 maggio, a partire dalle 21.25. Ulisse, il piacer ...