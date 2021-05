Aiello è stato operato: ecco cosa è successo al cantante di “Ora” (FOTO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Aiello è stato assente dai social per una decina di giorni circa; i suoi fan hanno iniziato a preoccuparsi e in effetti alla base di questa sparizione c’è un motivo serio. Il cantante è tornato su Instagram spiegando il motivo del suo allontanamento: Aiello si è sottoposto a un’operazione. Ma cosa è successo? Leggi anche: Sanremo 2021, tutto su Aiello: nome, età, carriera, Instagram Aiello si è operato Aiello ha detto di essere commosso notando quante persone si sono interessate a lui e ne abbiano sentito la mancanza; ecco le parole del cantante per giustificare la sua assenza: Ho subito un intervento, niente di particolarmente grave. Sto bene e da pochi minuti mi sta tornando ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)assente dai social per una decina di giorni circa; i suoi fan hanno iniziato a preoccuparsi e in effetti alla base di questa sparizione c’è un motivo serio. Ilè tornato su Instagram spiegando il motivo del suo allontanamento:si è sottoposto a un’operazione. Ma? Leggi anche: Sanremo 2021, tutto su: nome, età, carriera, Instagramsi èha detto di essere commosso notando quante persone si sono interessate a lui e ne abbiano sentito la mancanza;le parole delper giustificare la sua assenza: Ho subito un intervento, niente di particolarmente grave. Sto bene e da pochi minuti mi sta tornando ...

