Affari e petrolio: Total finanzia da anni la giunta militare in Myanmar (Di mercoledì 5 maggio 2021) La compagnia petrolifera francese Total è accusata di aver finanziato la giunta militare in Myanmar, tramite un sistema che per anni ha dirottato centinaia di milioni di dollari provenienti dalla vendita di gas verso un’azienda controllata dall’esercito. Lo afferma Le Monde citando documenti interni del gruppo, dopo che negli scorsi mesi attivisti e organizzazioni non governative hanno chiesto ad aziende occidentali di rinunciare a pagamenti o investimenti che possano favorire i militari del paese, tornati al potere lo scorso febbraio con un sanguinoso colpo di stato. Secondo il quotidiano francese, Total ha aiutato i militari a finanziarsi grazie a una società con sede nelle Bermuda, la Moattama Gas Transportation Company (MGTC), proprietaria di un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) La compagnia petrolifera franceseè accusata di averto lain, tramite un sistema che perha dirottato centinaia di milioni di dollari provenienti dalla vendita di gas verso un’azienda controllata dall’esercito. Lo afferma Le Monde citando documenti interni del gruppo, dopo che negli scorsi mesi attivisti e organizzazioni non governative hanno chiesto ad aziende occidentali di rinunciare a pagamenti o investimenti che possano favorire i militari del paese, tornati al potere lo scorso febbraio con un sanguinoso colpo di stato. Secondo il quotidiano francese,ha aiutato i militari arsi grazie a una società con sede nelle Bermuda, la Moattama Gas Transportation Company (MGTC), proprietaria di un ...

