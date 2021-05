Addio a Nick Kamen | l’amicizia con Madonna e il mitico spot dei jeans

(Di mercoledì 5 maggio 2021), il modello e cantautore inglese, lanciato dae divenuto famoso grazie a unocult. Ad annunciare la morte dell’artista 59enne è stato Boy George che su Instagram ha condiviso uno scatto con l’amico, esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa di. Arrivato al successo negli anni Ottanta, grazie alla pubblicità deie alla hit Each Time You Break My Heart,era malato da tempo. Nel 2018 lo staff del cantante aveva raccontato su Instagram la dura battaglia contro il cancro. Una lotta segnata da ricoveri in ospedale e da improvvisi peggioramenti di fronte ai quali però i fan non avevano mai perso la speranza. “sta affrontando un brutto periodo – aveva spiegato il team di ...

Kamen è morto. Il pubblico lo aveva amato per l'indimenticabile hit 'Each Time You Break My Heart', del 1986. Kamen aveva 59 anni. A dare la notizia è stato il suo amico Boy George, con un post su Instagram. Pupillo di Madonna, si era fatto conoscere anche come protagonista di un'iconica campagna per i ... E' morto a 59 anni Nick Kamen. Modello e cantante, nella seconda metà degli anni 80 ebbe un momento di particolare successo grazie allo spot televisivo della Levi's (in cui rimaneva in mutande) e ad a ... Si è spento all'età di 59 anni, causa tumore, Nick Kamen, cantautore, musicista ed ex modello britannico. Diventato volto popolare nel 1985 grazie ad uno spot della Levi's in cui rimaneva solo con i b ...