Addio a Nick Kamen, il ragazzo della pubblicità dei Levis e idolo dei teenager negli anni 80 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Grave Lutto nella giornata di oggi. A lasciarci Nick Kamen, a soli 59 anni dopo una brutta malattia. Famoso negli anni ’80, i teenager stravedevano per lui. A dare la notizia della scomparsa, è stato il fedelissimo amico Boy George. Nick Kamen, aveva spopolato come modello per poi buttarsi sulla carriera artistica di cantante, ma dopo due album che non sono decollati, si era ritirato dalle scene, sparendo 30 anni fa nel nulla. Chi era Nick Kamen Nato vicino Londra da una famiglia piccolo borghese, aveva fin da giovanissimo, iniziato la carriera da modello, insieme al fratello Barry. Grazie allo spot pubblicitario dei 501 della Levis, la sua fama ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Grave Lutto nella giornata di oggi. A lasciarci, a soli 59dopo una brutta malattia. Famoso’80, istravedevano per lui. A dare la notiziascomparsa, è stato il fedelissimo amico Boy George., aveva spopolato come modello per poi buttarsi sulla carriera artistica di cantante, ma dopo due album che non sono decollati, si era ritirato dalle scene, sparendo 30fa nel nulla. Chi eraNato vicino Londra da una famiglia piccolo borghese, aveva fin da giovanissimo, iniziato la carriera da modello, insieme al fratello Barry. Grazie allo spot pubblicitario dei 501, la sua fama ...

La7tv : #la7retweet E' morto Nick Kamen, a dare la notizia il collega e amico Boy George. Fu lanciato da Madonna - RDS_official : Addio a Nick Kamen, il cantante di 'Each Time You Break My Heart' si è spento a 59 anni. A darne l'annuncio è stato… - RaiNews : Addio a #NickKamen, pop star anni '80. Dallo spot al successo grazie a Madonna - GiorgiaSalomone : RT @RadioR101: #R101News: addio a #NickKamen, scomparso a 59 anni - infoitcultura : Addio a Nick Kamen, icona degli anni Ottanta -