Addio a Nick Kamen, il cantante icona degli anni Ottanta (Di mercoledì 5 maggio 2021) È morto Nick Kamen, il cantante britannico noto in particolare per uno spot di jeans e per la collaborazione con Madonna Nick Kamen (foto Facebook)È morto a 59 anni Nick Kamen, cantante e modello inglese, molto noto negli anni Ottanta. Aveva raggiunto la notorietà grazie a uno spot della Levi’s. Era il 1985 e l’anno dopo aveva dato voce alla canzone Each time you break my heart, scritta e prodotta da Madonna. Le cause della morte sono al momento sconosciute anche se si dovrebbe trattare di malattia. La notizia è stata data via Instagram dall’amico Boy George con una foto dove dose insieme. Fu proprio lo spot pubblicitario a fare da trampolino di lancio. Il giovane poco ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021) È morto, ilbritco noto in particolare per uno spot di jeans e per la collaborazione con Madonna(foto Facebook)È morto a 59e modello inglese, molto noto negli. Aveva raggiunto la notorietà grazie a uno spot della Levi’s. Era il 1985 e l’anno dopo aveva dato voce alla canzone Each time you break my heart, scritta e prodotta da Madonna. Le cause della morte sono al momento sconosciute anche se si dovrebbe trattare di malattia. La notizia è stata data via Instagram dall’amico Boy George con una foto dove dose insieme. Fu proprio lo spot pubblicitario a fare da trampolino di lancio. Il giovane poco ...

La7tv : #la7retweet E' morto Nick Kamen, a dare la notizia il collega e amico Boy George. Fu lanciato da Madonna - RDS_official : Addio a Nick Kamen, il cantante di 'Each Time You Break My Heart' si è spento a 59 anni. A darne l'annuncio è stato… - rmc_official : A dare la notizia, il suo collega e amico Boy George... #NickKamen #5maggio #RadioMonteCarlo - Poldoncino : RT @gayit: Addio a Nick Kamen, icona anni '80 lanciata da Madonna - PiramideRossa : Addio ad un’altro idolo del mia gioventù…riposa in pace Nik…?????? #NickKamen è morto, modello e cantautore: la vita e… -