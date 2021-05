Accordo per le vaccinazioni del settore trasporti privato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Confesercenti/Federnoleggio Campania ha comunicato di aver raggiunto un Accordo con la Regione Campania per sottoporre alla vaccinazione tutti i dipendenti delle aziende di trasporto privato (autobus, Ncc, noleggio vetture, bus turismo ecc…), i quali potranno beneficiare dell’Hub vaccinale istituito da EAV e rivolto inizialmente solo ai dipendenti delle aziende di trasporto pubblico. Una vittoria di Confesercenti e di Federnoleggio a essa affiliate, dal momento che già 6 mesi fa l’associazione aveva rivolto questa richiesta alle Istituzioni. Un’intesa volta a favorire la ripartenza di attività ferme ormai da 16 mesi. «Accogliamo con grande soddisfazione questa opportunità che potrà dare linfa al rilancio del mondo del turismo – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – e della economia della nostra regione. Gennaro Lametta, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Confesercenti/Federnoleggio Campania ha comunicato di aver raggiunto uncon la Regione Campania per sottoporre alla vaccinazione tutti i dipendenti delle aziende di trasporto(autobus, Ncc, noleggio vetture, bus turismo ecc…), i quali potranno beneficiare dell’Hub vaccinale istituito da EAV e rivolto inizialmente solo ai dipendenti delle aziende di trasporto pubblico. Una vittoria di Confesercenti e di Federnoleggio a essa affiliate, dal momento che già 6 mesi fa l’associazione aveva rivolto questa richiesta alle Istituzioni. Un’intesa volta a favorire la ripartenza di attività ferme ormai da 16 mesi. «Accogliamo con grande soddisfazione questa opportunità che potrà dare linfa al rilancio del mondo del turismo – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – e della economia della nostra regione. Gennaro Lametta, ...

