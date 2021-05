“A voi che riuscite a donare la speranza di riabbracciare i propri cari”, lettera di un paziente al personale sanitario del San Pio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una lettera di ringraziamento, un grido di amore e di speranza verso tutti i medici, infermieri e personale dell’intera Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento da parte di un 46enne del Fortore ricoverato, fino allo scorso aprile, a causa del Covid-19 nel reparto di Medicina d’Urgenza-Sub Intensiva. “Buongiorno, sono L. C. risiedo in un piccolo paesino del Fortore, ho 46 anni e sono stato ricoverato nel mese di Aprile 2021 nel reparto di Medicina d’Urgenza-Sub Intensiva-Covid presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.Con queste poche righe volevo rivolgere un profondo ringraziamento a tutti i dottori del reparto ed in particolare al dott. A. Tozzi – che già conoscevo e che ho avuto modo di apprezzare ancora di più in questo periodo di degenza – agli infermieri e agli operatori socio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Unadi ringraziamento, un grido di amore e diverso tutti i medici, infermieri edell’intera Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento da parte di un 46enne del Fortore ricoverato, fino allo scorso aprile, a causa del Covid-19 nel reparto di Medicina d’Urgenza-Sub Intensiva. “Buongiorno, sono L. C. risiedo in un piccolo paesino del Fortore, ho 46 anni e sono stato ricoverato nel mese di Aprile 2021 nel reparto di Medicina d’Urgenza-Sub Intensiva-Covid presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.Con queste poche righe volevo rivolgere un profondo ringraziamento a tutti i dottori del reparto ed in particolare al dott. A. Tozzi – che già conoscevo e che ho avuto modo di apprezzare ancora di più in questo periodo di degenza – agli infermieri e agli operatori socio ...

Inter : ?? | DOMENICA (?) Anche a voi sembra che sia domenica da quattro giorni? #IMScudetto #IMInter - AlbertoBagnai : Nota che la mia richiesta di procedere alla sanificazione (come da protocollo) non riceve alcun sostegno dalle forz… - ale_dibattista : Oggi mi sono recato sul luogo dell'ultimo 'scempio' compiuto da @virginiaraggi. Giudicate voi stessi il risultato… - meanstrtts : raga è chiaro che poi non mi prendono sul serio quando dico che sono radfem se voi twittate cose così e dite di ess… - AiaceTelamonio2 : @ItaliaViva siete al 1,7 % nei sondaggi. Lo capite o no che se c'è una cosa che unisce l'Italia è proprio l'avversione per voi? -