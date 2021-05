A Milano, nella casa über chic di Celeste Pisenti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un raffinato appartamento milanese, ricco di dettagli che raccontano di un gusto preciso e di un senso dell’eleganza soft e discreta. È qui che abita e crea la stilista Celeste Pisenti, innamorata da sempre di una femminilità über chic e cosmopolita. I suoi esordi nel fashion world, con Costume National, risalgono a quando aveva solo 17 anni, a 21 anni Celeste era già direttore artistico di Blugirl di Blumarine. Oggi Pisenti, mamma di Cleo, disegna un marchio di prét-à-porter femminile che porta il suo nome, e non esclude di ampliare la sua proposta all’interior e al textile. Ph. Filippo BamberghiIn questa bella dimora, scelta per la sua luminosità, si respirano le profonde radici meneghine di Celeste, e l’amore per un senso estetico che non cerca mode e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un raffinato appartamento milanese, ricco di dettagli che raccontano di un gusto preciso e di un senso dell’eleganza soft e discreta. È qui che abita e crea la stilista, innamorata da sempre di una femminilitàe cosmopolita. I suoi esordi nel fashion world, con Costume National, risalgono a quando aveva solo 17 anni, a 21 anniera già direttore artistico di Blugirl di Blumarine. Oggi, mamma di Cleo, disegna un marchio di prét-à-porter femminile che porta il suo nome, e non esclude di ampliare la sua proposta all’interior e al textile. Ph. Filippo BamberghiIn questa bella dimora, scelta per la sua luminosità, si respirano le profonde radici meneghine di, e l’amore per un senso estetico che non cerca mode e ...

