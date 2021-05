A Milano il primo sentiero urbano inserito nel catasto del Club alpino: i 9 chilometri (quasi tutti in pianura) dal Duomo alla Montagnetta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal Duomo di Milano a Monte Stella, il rilievo artificiale conosciuto come “la Montagnetta” – circa 185 metri sopra al livello del mare – fra Lampugnano e QT8. È questo il percorso del primo sentiero urbano a essere stato inserito nel catasto ufficiale del CAI, il Club alpino italiano. Il suo numero è il 101. In totale 9 chilometri, accessibile anche a chi non è allenato a fare lunghe camminate. È tutto in pianura, fatta eccezione per l’ultimo tratto con circa 60 metri di dislivello. L’altezza del rilievo non supera infatti i 45 metri rispetto al piano sottostante, nonostante il progetto iniziale, nel 1946, ne prevedesse il doppio. Il tempo necessario per fare da Duomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Daldia Monte Stella, il rilievo artificiale conosciuto come “la” – circa 185 metri sopra al livello del mare – fra Lampugnano e QT8. È questo il percorso dela essere statonelufficiale del CAI, ilitaliano. Il suo numero è il 101. In totale 9, accessibile anche a chi non è allenato a fare lunghe camminate. È tutto in, fatta eccezione per l’ultimo tratto con circa 60 metri di dislivello. L’altezza del rilievo non supera infatti i 45 metri rispetto al piano sottostante, nonostante il progetto iniziale, nel 1946, ne prevedesse il doppio. Il tempo necessario per fare da...

