Dalle elezioni regionali di Madrid di ieri – solo amministrative dal punto di vista tecnico, ma di rilievo nazionale per le ripercussioni che avrebbero potuto avere e che in effetti hanno già avuto e ancora avranno – si possono già trarre quattro elementi. Il primo elemento è la grande vittoria del Partito popolare (di centrodestra). Nella Regione di Madrid il Pp gioca in casa, tanto che la governa, senza interruzione, da ventisei anni. Ma, dopo una serie di delusioni elettorali e a soli tre mesi dal loro risultato catastrofico nelle elezioni regionali catalane, per i popolari lo sfiorare il 45 per cento dei voti e l'atterrare non lontanissimo dalla maggioranza assoluta dei seggi, è indubbiamente una grande affermazione. Anzi, il trionfo della presidente uscente della Regione, Isabel Díaz Ayuso, è così rotondo che potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Madrid stravincono A Madrid stravincono i popolari. Pablo Iglesias lascia la politica Le elezioni sono state un disastro per Podemos, tanto che il suo leader si è dimesso da tutti gli incarichi. Isabel Díaz Ayuso governerà ancora la Regione, ma con l'appoggio dell'estrema destra di Vox.

