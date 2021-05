A Madrid ha vinto la stanchezza (da Covid-19). E su Iglesias… Parla Román Marugán (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Oggi a Madrid ha trionfato la libertà e inizia un nuovo capitolo della storia della Spagna. Grazie per aver fatto la storia. I due beni più preziosi dell’uomo sono la libertà e la vita. Sono stati i due anni più difficili. Continueremo a governare in armonia”. Con queste parole, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partito Popolare (Pp) per la Comunità di Madrid ha commentato, con lacrime di emozione, la sua vittoria e riconferma alla guida della Comunità autonoma di Madrid. A CACCIA DI ALLEANZA I popolari hanno sfiorato la maggioranza assoluta, con un risultato del 44,7% dei voti, che si traduce in 65 seggi (per governare da soli servono 69 seggi). Il partito Más Madrid ha ottenuto il 16,9 (24 seggi), il Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe il 16,8% (24 seggi), Vox il 9,1% dei voti (13 seggi) e Unidas Podemos con ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Oggi aha trionfato la libertà e inizia un nuovo capitolo della storia della Spagna. Grazie per aver fatto la storia. I due beni più preziosi dell’uomo sono la libertà e la vita. Sono stati i due anni più difficili. Continueremo a governare in armonia”. Con queste parole, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partito Popolare (Pp) per la Comunità diha commentato, con lacrime di emozione, la sua vittoria e riconferma alla guida della Comunità autonoma di. A CACCIA DI ALLEANZA I popolari hanno sfiorato la maggioranza assoluta, con un risultato del 44,7% dei voti, che si traduce in 65 seggi (per governare da soli servono 69 seggi). Il partito Másha ottenuto il 16,9 (24 seggi), il Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe il 16,8% (24 seggi), Vox il 9,1% dei voti (13 seggi) e Unidas Podemos con ...

