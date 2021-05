A 25 anni partorisce 9 gemelli: i medici ne avevano contati “solo” 7 durante le ecografie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Parto record in Marocco, dove una donna di 25 anni originaria del nord del Mali ha dato alla luce nove gemelli. Due in più di quanto i medici non avessero visto con le ecografie condotte sia in Mali, sia in Marocco. Lo rende noto il ministro della Salute maliano, spiegando che i figli di Halima Cisse, cinque bambine e quattro bambini, sono nati con parto cesareo e stanno bene. Una gravidanza, la sua, che ha affascinato l’Africa occidentale e attirato l’attenzione dei suoi leader. Dopo che i medici hanno rivelato la necessità di cure specialistiche per la giovane madre, il leader maliano Bah Ndaw ha ordinato che la donna fosse trasferita in Marocco il 30 marzo. In una nota il ministro della Salute del Mali Fanta Siby si è congratulato con “le équipe mediche del Mali e del Marocco, la cui professionalità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Parto record in Marocco, dove una donna di 25originaria del nord del Mali ha dato alla luce nove. Due in più di quanto inon avessero visto con lecondotte sia in Mali, sia in Marocco. Lo rende noto il ministro della Salute maliano, spiegando che i figli di Halima Cisse, cinque bambine e quattro bambini, sono nati con parto cesareo e stanno bene. Una gravidanza, la sua, che ha affascinato l’Africa occidentale e attirato l’attenzione dei suoi leader. Dopo che ihanno rivelato la necessità di cure specialistiche per la giovane madre, il leader maliano Bah Ndaw ha ordinato che la donna fosse trasferita in Marocco il 30 marzo. In una nota il ministro della Salute del Mali Fanta Siby si è congratulato con “le équipe mediche del Mali e del Marocco, la cui professionalità ...

