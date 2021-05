A 200 anni dalla morte di Napoleone | Castiglion Fiorentino ricorda il politico e generale

Ultime Notizie dalla rete : 200 anni

E' stato emesso oggi un francobollo italiano dedicato a Napoleone Bonaparte, nel bicentenario della morte. La vignetta del francobollo, valido per la posta ordinaria diretta in Europa, riproduce un ...... esemplari originali coniati in vari paesi europei neglidal 1789 al 1840 per commemorare i moltissimi eventi di portata storica susseguitisi durante quei tumultuosi. Castiglion Fiorentino, ...La Biblioteca Comunale dei libri del fondo moderno nella sua bellissima allocazione del “ Santa Caterina”, sempre aperta al pubblico secondo gli orari stabiliti, nel corso degli anni ha incrementato i ...Il cinque maggio di Alessandro Manzoni, a distanza di due secoli, continua a celebrare la grandezza del generale corso ...