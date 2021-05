5 maggio: su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,75%. sono inoltre 2.244 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 28 casi (1,25%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive restano 33 mentre quelli in altri reparti scendono a 193. I decessi complessivamente ammontano a 3.723, con la seguente suddivisione territoriale: 794 a Trieste, 1.976 a Udine, 666 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 89.669, i clinicamente guariti 5.503, mentre le persone in isolamento calano a 6.640. Dall’inizio della pandemia in Friuli ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.324146con una percentuale di positività dell’1,75%.inoltre 2.244 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali28 casi (1,25%). I decessi registrati3, i ricoveri nelle terapie intensive restano 33 mentre quelli in altri reparti scendono a 193. I decessi complessivamente ammontano a 3.723, con la seguente suddivisione territoriale: 794 a Trieste, 1.976 a Udine, 666 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti89.669, i clinicamente guariti 5.503, mentre le persone in isolamento calano a 6.640. Dall’inizio della pandemia in Friuli ...

324_340 : RT @Nebrodinotizie: Una foto che sembra un dipinto: ecco il Lago #Maullazzo • • ?? @soffi_di_sicilia • • #nebrodi #parcodeinebrodi #l… - arcidall : Confermiamo che l’assemblea dei soci convocata per sabato 8 maggio alle ore 14.00, si svolgerà in presenza. È nece… - 324_340 : RT @Boboj29: ***JJ***FORZA JUVE***JJ*** 03 Maggio 2021 Buona settimana Bianconeri - InfoRivetti : Primo Maggio Trasforma La Tua Casa In casa di preghiera 389 88 93 324 - smartisit : 'Pillole di Facoltà' con gli studenti dell'UPO. Verranno pubblicate sulla pagina FB e sul canale YT della Fondazion… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio 324 Covid Italia oggi, 10.585 contagi e 267 morti: bollettino 5 maggio ... 5 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.324 tamponi molecolari e 2.244 i test rapidi antigenici. I ricoveri Covid nelle terapie intensive ...

Coronavirus Italia: in calo contagi in carcere, ma ancora focolai ... erano 492 il 26 aprile scorso, e l'attuale dato - riferito al 3 maggio - è tra i più bassi dall'... In Friuli Venezia Giulia 146 casi e 3 decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.324 tamponi ...

Ascolti Tv di domenica 2 maggio RAI - Radiotelevisione Italiana Covid Italia oggi, 10.585 contagi e 267 morti: bollettino 5 maggio (Adnkronos) - Sono 10.585 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della ...

5 maggio: su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,75%.

... 5. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.tamponi molecolari e 2.244 i test rapidi antigenici. I ricoveri Covid nelle terapie intensive ...... erano 492 il 26 aprile scorso, e l'attuale dato - riferito al 3- è tra i più bassi dall'... In Friuli Venezia Giulia 146 casi e 3 decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.tamponi ...(Adnkronos) - Sono 10.585 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,75%.