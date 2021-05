«1899», la nuova serie Netflix dai creatori di «Dark» (Di mercoledì 5 maggio 2021) I creatori di Dark hanno deciso di tornare, ma non saranno i viaggi nel tempo a riempire il vuoto lasciato dalla serie tedesca. Jantje Friese e Baran bo Odar, ideatori dello show Netflix, hanno detto di non volersi ripetere. «Potete stare tranquilli, però. Sarà qualcosa di strano e folle», hanno dichiarato a Deadline, raccontando in minima parte 1899, progetto inedito di cui la piattaforma streaming ha rilasciato un breve quanto criptico teaser trailer. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) I creatori di Dark hanno deciso di tornare, ma non saranno i viaggi nel tempo a riempire il vuoto lasciato dalla serie tedesca. Jantje Friese e Baran bo Odar, ideatori dello show Netflix, hanno detto di non volersi ripetere. «Potete stare tranquilli, però. Sarà qualcosa di strano e folle», hanno dichiarato a Deadline, raccontando in minima parte 1899, progetto inedito di cui la piattaforma streaming ha rilasciato un breve quanto criptico teaser trailer.

pinto1_1899 : RT @farted94: Allora facciamo così dai COMPLIMENTI ALLA ROMA CHE HA PRESO JOSÉ MOURINHO, UN GRANDE ALLENATORE NEL PIENO DELLA SUA CARRIERA… - Screenweek : Primo teaser trailer per #1899Netflix la nuova serie @NetflixIT di #BaranBoOdar e #JantjeFriese i creatori di Dark… - SkyTG24 : 1899, il teaser trailer della nuova serie dei creatori di Dark - MaxCarbonaro : RT @badtasteit: #1899: scopriamo la nuova serie degli autori di Dark girata come The Mandalorian - Fantascienzacom : Gli autori di Dark hanno prodotto una nuova serie -