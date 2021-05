Zhang Jindong | Scudetto dell' Inter? È solo l' inizio del cammino

Inter : ?? | LETTERA Le congratulazioni di Jindong Zhang a tutta la Famiglia Nerazzurra ?? - FBiasin : 'Lo scudetto non è la conclusione ma l'inizio del cammino dell'#Inter'. La lettera di Jindong #Zhang ai tifosi ner… - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | LETTERA Le congratulazioni di Jindong Zhang a tutta la Famiglia Nerazzurra ?? - it_inter : Lunga lettera di Jindong #Zhang: 'Congratulazioni a tutti. Lo Scudetto non è la conclusione ma l’inizio del cammino dell’Inter' - inter_alcolica : RT @Inter: ?? | LETTERA Le congratulazioni di Jindong Zhang a tutta la Famiglia Nerazzurra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang Jindong

MILANO - Allo scudetto dell'Inter non potevano mancare le congratulazioni del chairman, padre di Steven e fondatore di Suning. L'imprenditore, dalla Cina, ha scritto una lunga lettera di ringraziamenti pubblicata dal sito ufficiale della società: " Congratulazioni a tutti ...Lo scudetto numero 19 è aritmetico da domenica. Non possono mancare il saluto e i complimenti di, patron di Suning, che attraverso una lettera pubblicata integralmente su inter.it dichiara: 'A tutta la famiglia nerazzurra: congratulazioni a tutti voi per aver vinto lo Scudetto! Dopo ...Zhang Jindong, proprietario dell’Inter, si è congratulato con tutto il mondo nerazzurro per la vittoria dello Scudetto con una lettera sul ...Jindong Zhang, Chairman di Suning Holdings Group e padre del presidente dell' Inter Steven, ha scritto una lunga lettera per celebrare lo scudetto nerazzurro e delineare i piani futuri "Congratulazion ...