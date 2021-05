Zazzaroni |  «Mourinho? Un’operazione straordinaria | per la Roma e per il calcio italiano»

(Di martedì 4 maggio 2021) Attraverso un video pubblicato sul Corriere dello Sport online, il direttore Ivancommenta l’arrivo dialla. «Stento a crederci. Nei giorni scorsi ha fatto una battuta sul tornare in Italia, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che arrivasse alla: tutte le strade portavano a Sarri. Negli ultimi due giorni c’è stata l’accelerazione che ha portato alla conclusione di questa operazione,, sul piano mediatico pazzesca, sul piano giornalistico il buco dell’anno che Mou e i Friedkin hanno dato a tutti, perché tutti noi pensavamo davvero che la strada andasse nella direzione di Sarri. Arriva l’allenatore più mediatico del mondo, quello che sa catturare le attenzioni di tutti, quello che ha creato il rumore dei nemici, l’io non sono ...

Il Direttore del Corriere dello Sport - Stadio Ivancommenta l'annuncio ufficiale della Roma: Josésarà il nuovo allenatore dalla prossima stagione. Ascolta il commento qui in basso:Dovrebbero invitare Klopp e" Bella intervista sul Corriere dello Sport del direttore Ivana Fabio Capello. La semplicità, dice, è la base di tutto. Invece il calcio spesso la ...E' lì ad un passo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. L'ultimo a vincerlo in nerazzurro, ovviamente, l'eterno Jose Mourinho, autore di un'impresa straordinaria nel 2010. Lo stesso Special ...José Mourinho, reduce da un esonero deludente di poche settimane fa da parte del Tottenham, non sta certo vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera. Per questo motivo, come rivelato da Ivan ...