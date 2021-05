Zan interviene sul caso Fedez: ha squarciato il velo d’ipocrisia (Di martedì 4 maggio 2021) Zan interviene sul caso Fedez dopo il putiferio che si è scatenato sulla stampa e nel web a seguito delle dichiarazioni del cantante al concertone del primo maggio. Durante il quale il rapper milanese ha dichiarato espressamente il proprio appoggio al DDL Zan. Ma la “bomba” è esplosa quando Fedez ha acceso la miccia. Citando Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Zansuldopo il putiferio che si è scatenato sulla stampa e nel web a seguito delle dichiarazioni del cantante al concertone del primo maggio. Durante il quale il rapper milanese ha dichiarato espressamente il proprio appoggio al DDL Zan. Ma la “bomba” è esplosa quandoha acceso la miccia. Citando

Adnkronos : Sul #casofedez interviene il #codacons . 'Con legge Zan prima denuncia per lui'. - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - lenka73 : Cmnq il DDL Zan non interviene sui reati d’opinione. Chi insiste a dirlo o è in malafede oppure è convinto che offe… - paoliblu : RT @jimmomo: La sinistra si consegna a Fedez: libertà d'espressione a senso unico, grida alla censura mentre la applica ai nemici (la dirig… - Loredan77275758 : RT @Adnkronos: Sul #casofedez interviene il #codacons . 'Con legge Zan prima denuncia per lui'. -