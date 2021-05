Xiaomi Mi 11 Ultra, peso massimo della fotografia (Di martedì 4 maggio 2021) Mi 11 Ultra, il nuovo smartphone top di gamma di Xiaomi, è pronto a sbarcare in Italia. Come suggerisce il nome, il dispositivo rappresenta la massima espressione tecnologica del marchio di Pechino, ed è a tutti gli effetti un peso massimo. In senso figurato, perché gareggia nella fascia alta del mercato contro giganti del calibro di iPhone 12 Pro Max e Samsung Galaxy S21 Ultra, ma anche in senso letterale: è grande e pesante, e implementa un enorme comparto fotografico da tre obiettivi, con due sensori di grandi dimensioni, uno zoom periscopico e addirittura un secondo schermo OLED da 1,1”. Caratteristiche coraggiose, che rendono il Mi 11 Ultra un telefono per pochi appassionati, ma che allo stesso tempo definiscono la natura stessa di questo dispositivo: uno smartphone che incarna il “non plus ultra” dell’offerta tecnologica di inizio 2021, senza alcun compromesso. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) Mi 11 Ultra, il nuovo smartphone top di gamma di Xiaomi, è pronto a sbarcare in Italia. Come suggerisce il nome, il dispositivo rappresenta la massima espressione tecnologica del marchio di Pechino, ed è a tutti gli effetti un peso massimo. In senso figurato, perché gareggia nella fascia alta del mercato contro giganti del calibro di iPhone 12 Pro Max e Samsung Galaxy S21 Ultra, ma anche in senso letterale: è grande e pesante, e implementa un enorme comparto fotografico da tre obiettivi, con due sensori di grandi dimensioni, uno zoom periscopico e addirittura un secondo schermo OLED da 1,1”. Caratteristiche coraggiose, che rendono il Mi 11 Ultra un telefono per pochi appassionati, ma che allo stesso tempo definiscono la natura stessa di questo dispositivo: uno smartphone che incarna il “non plus ultra” dell’offerta tecnologica di inizio 2021, senza alcun compromesso.

PuntoCellulare : Arriva finalmente in Italia dell'attesissimo Mi 11 Ultra. Il prezzo del listino ufficiale, confermato oggi da Xiaom… - TuttoAndroid : Recensione Xiaomi Mi 11 Ultra 5G: un grande passo ma con il solito inciampo - videorecensione : Xiaomi MI 11 ULTRA: WOW, ha mancato la PERFEZIONE per un pelo (anzi due) - MiuiBlog : ?? NEWS - #Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11i ufficiali in Italia: prezzi a partire da 549,90€ #XiaomiMi11Ultra… - hwupgrade : 'Uno smartphone esagerato': vi parliamo del nuovo #XiaomiMi11Ultra nella nostra Recensione ??????? @xiaomiItalia… -