Will Smith sono nella peggiore forma fisica della mia vita

L'attore Will Smith ha abbandonato gli addominali scolpiti e la forma tonica, si è rilassato e ha voluto mostrarsi senza filtri probabilmente con il peso dell'anno di pandemia e lockdown a condizionare il suo fisico, come per molti. L'attore ha pubblicato sui social una foto in mutande dimostrandosi brutalmente onesto: "Sarò sincero con tutti voi.

MeglioNotizie : Will Smith e la pancia da pandemia, 'la peggior forma della mia vita' - GiorgiaLo9 : RT @VanityFairIt: Di recente, sono state soprattutto le donne a liberalizzare la normalità della bellezza. Ma l'attore, ben consapevole di… - VanityFairIt : Di recente, sono state soprattutto le donne a liberalizzare la normalità della bellezza. Ma l'attore, ben consapevo… - Teoorla14 : RT @DavideCorazza10: Will Smith sappi che non sei solo - gioele_tonizzo : RT @DavideCorazza10: Will Smith sappi che non sei solo -