Will Smith senza filtri: «Sarò sincero, sono nella peggiore forma fisica della mia vita» (Di martedì 4 maggio 2021) Will Smith ha parlato con il sorriso, astenendosi dai grandi discorsi. Dai proclami, dalla necessità, ormai impellente, di dare una ragione ad ogni pensiero. Su Instagram, vestito di abiti poco coprenti, si è limitato a pubblicare una sola foto. Poi, una breve didascalia. «Lo devo confessare a tutti voi. Ho la peggior forma fisica di sempre», ha scritto, evidenziando la forma morbida del ventre, un tempo scolpito, i pettorali rivolti verso il basso, vittime impotenti della gravità, le cosce abbondanti. Il post non è proseguito oltre, e il sorriso esibito da Will Smith, che nella foto ha scelto di indossare abiti impietosi, ha contribuito a suscitare empatia. Simpatia, forse.

