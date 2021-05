WhatsApp, in arrivo nuova funzione per riascoltare i messaggi audio prima dell'invio (Di martedì 4 maggio 2021) Niente più pentimenti dopo aver inviato un audio su WhatsApp, magari troppo velocemente e senza averci pensato bene prima di aver schiacciato invio. Ecco, dalla piattaforma di messaggistica più usata ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) Niente più pentimenti dopo aver inviato unsu, magari troppo velocemente e senza averci pensato benedi aver schiacciato. Ecco, dalla piattaforma distica più usata ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #WhatsApp, in arrivo nuova funzione per riascoltare i messaggi audio prima dell'invio - leggoit : #WhatsApp, in arrivo nuova funzione per riascoltare i messaggi audio prima dell'invio - F4NCY3NA : @geIatino GIURO AMO ARRIVO SU WHATSAPP CAZZO - FL1CK3R__ : @91MADE1T marti arrivo su whatsapp - ZicaEliana : RT @ZicaEliana: L''Esercito'in Sostegno della PICCOLA GUERRIERA DEI SOGNI JO continua a progettare Idee per AIUTARLA a Realizzare del tutto… -