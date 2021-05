WhatsApp: ecco il chatbot che segnala il centro vaccinale più vicino… basta un “ciao” (Di martedì 4 maggio 2021) WhatsApp: ecco il chatbot per i vaccini. Una chat ad un numero specifico segnala istantaneamente qual è il centro vaccinale più vicino a te. Il chatbot del governo indianoIn India si tenta il tutto per tutto. Ultimo dei numerosi interventi per contenere la diffusione del virus – giunto a quasi mezzo milione di contagi quotidiani – è la creazione di un bot su WhatsApp. Lo strumento per la comunicazione, utilizzato anche in India dalla maggioranza della popolazione, funzionerà come un assistente per la vaccinazione di chi vorrà e potrà effettuare l’iniezione. POTREBBE INTERESSARTI –> Checco Zalone supera il milione di visualizzazioni con la canzone sul vaccino – TESTO E VIDEO WhatsApp corre in ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 maggio 2021)ilper i vaccini. Una chat ad un numero specificoistantaneamente qual è ilpiù vicino a te. Ildel governo indianoIn India si tenta il tutto per tutto. Ultimo dei numerosi interventi per contenere la diffusione del virus – giunto a quasi mezzo milione di contagi quotidiani – è la creazione di un bot su. Lo strumento per la comunicazione, utilizzato anche in India dalla maggioranza della popolazione, funzionerà come un assistente per la vaccinazione di chi vorrà e potrà effettuare l’iniezione. POTREBBE INTERESSARTI –> ChZalone supera il milione di visualizzazioni con la canzone sul vaccino – TESTO E VIDEOcorre in ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp ecco Facebook e Instagram: "Senza tracciamento o non saranno più gratuite" Ecco cosa è successo. Il messaggio di Fb e Instagram 'Questa versione di iOS ci impone di chiedere ...nuove scelte in tema di privacy per gli utenti ( già al centro dell'attenzione con WhatsApp ), ...

Passa a Tim da Postemobile: le offerte di Maggio 2021 Ecco descritte nel dettaglio le offerte per chi passa a Tim da Postemobile . Passa a Tim da ... Nel piano sono inclusi anche Giga illimitati per chattare su WhatsApp e altre app. La velocità di ...

WhatsApp, in arrivo nuova funzione per riascoltare i messaggi audio prima dell'invio Niente più pentimenti dopo aver inviato un audio su Whatsapp, magari troppo velocemente e senza averci pensato bene prima di aver schiacciato invio. Ecco, dalla piattaforma ...

