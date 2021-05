Watch Dogs | Legion ha un nuovo personaggio con poteri psichici

(Di martedì 4 maggio 2021) Tanti nuovi contenuti perDog:arrivano oggi con l'Update 1 del popolare gioco Ubisoft, in particolare per i giocatori online e i possessori del Season Pass. La novità più caratteristica è l'arrivo di untra le fila di Dedsec, Mina Sidhu, un "soggetto sperimentale" dagli incredibili, in grado di controllare mentalmente gli avversari e avere la meglio su di loro con l'abilità "Mental Blast". Mina sarà disponibile ai possessori di Season Pass o sottoscrittori di abbonamento Ubisoft+, insieme a una nuova missione, dal titolo Swipe Right. Tra i contenuti del Title Update 4.0 disponibili per tutti i possessori dell'edizione base del gioco abbiamo numerose aggiunte minori alle campagne single player o online, tra cui due nuovi tipi di ...

