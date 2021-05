Voucher banda larga, il piano per i nuclei con Isee sotto 20mila euro non decolla. Per la seconda tranche il governo studia modifiche (Di martedì 4 maggio 2021) Doveva essere il principale incentivo per la diffusione di Internet veloce fra i cittadini meno agiati. E, invece, il piano Voucher da circa 200 milioni si è trasformato in un mezzo regalo agli operatori. Con il governo di Mario Draghi che sta riflettendo su come cambiare le regole del gioco per far funzionare al meglio il sussidio alla domanda. Secondo gli ultimi dati diffusi da Infratel, il 63% dei fondi non è stato infatti nemmeno richiesto e circa il 76% delle somme assegnate sono finite nelle tasche di una sola compagnia, l’ex monopolista Telecom. Anche a dispetto del fatto che, al 9 aprile sulla base dei dati Infratel, gli operatori accreditati per l’assegnazione dei buoni sono stati ben 167 producendo 1328 diverse offerte di cui però “solo” 767 approvate dalla società controllata dal Mise. Detta in altri termini, con appena 73 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Doveva essere il principale incentivo per la diffusione di Internet veloce fra i cittadini meno agiati. E, invece, ilda circa 200 milioni si è trasformato in un mezzo regalo agli operatori. Con ildi Mario Draghi che sta riflettendo su come cambiare le regole del gioco per far funzionare al meglio il sussidio alla domanda. Secondo gli ultimi dati diffusi da Infratel, il 63% dei fondi non è stato infatti nemmeno richiesto e circa il 76% delle somme assegnate sono finite nelle tasche di una sola compagnia, l’ex monopolista Telecom. Anche a dispetto del fatto che, al 9 aprile sulla base dei dati Infratel, gli operatori accreditati per l’assegnazione dei buoni sono stati ben 167 producendo 1328 diverse offerte di cui però “solo” 767 approvate dalla società controllata dal Mise. Detta in altri termini, con appena 73 ...

