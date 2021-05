Vodafone Special 70 GB: Disponibile anche a maggio a 7.99 (Di martedì 4 maggio 2021) Continuano le offerte Vodafone e in particolare il gestore ha deciso di prolungare la famigerata Vodafone Special, dedicata a chi passa a Vodafone. La promozione sarà quindi attivabile anche per tutto il mese di maggio. Ma rivediamo insieme i dettagli della Vodafone Special 70 GB. Vodafone batte tutti i competitor: ecco la tariffa con 70 Giga I clienti che scelgono la Special 70 Giga nel dettaglio avranno accesso ad un pacchetto di consumi che comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di quest’offerta è pari a 7,99 euro. Inoltre pare che il costo per ... Leggi su promotelefoniche (Di martedì 4 maggio 2021) Continuano le offertee in particolare il gestore ha deciso di prolungare la famigerata, dedicata a chi passa a. La promozione sarà quindi attivabileper tutto il mese di. Ma rivediamo insieme i dettagli della70 GB.batte tutti i competitor: ecco la tariffa con 70 Giga I clienti che scelgono la70 Giga nel dettaglio avranno accesso ad un pacchetto di consumi che comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di quest’offerta è pari a 7,99 euro. Inoltre pare che il costo per ...

