"Vive solo per quello". Gemma Galgani, umiliazione senza ritorno: l'imbarazzante rivelazione del suo ex (Di martedì 4 maggio 2021) Torna a parlare Giorgio Manetti, l'ex fidanzato di Gemma Galgani. Lo storico uomo che l'ha accompagnata a Uomini e donne, ma poi tutto è finito. "Gemma Vive esclusivamente per Uomini e Donne. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì", racconta a Nuovo Tv. "Prima di conoscere me non era così famosa. La mia popolarità me la sono creata da me e l'ho dimostrato una volta uscito dal programma". Le parole di Manetti sembrano un vero attacco alla Galgani, che a distanza di anni dal suo arrivo a Uomini e donne non ha ancora trovato il partner. E, infatti, pure Tina Cipollari (da sempre acerrima nemica) la attacca in tutti i modi. La Galgani, lo scorso anno, ha vissuto un flirt con Nicola Vivarelli (alias Sirius): un giovane marinaio che non è ...

