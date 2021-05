Visite di congiunti a pazienti Covid in condizioni critiche | approvata la legge regionale della Puglia Consiglio | voto all' unanimità

(Di martedì 4 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Via libera da parte delallestraordinarie dei partenti ai malatiricoverati in terapia intensiva. La proposta disull’umanizzazione delle cure mediche presentata dall’ex sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, autore alcuni giorni fa di una clamorosa protesta, è stata votata all’. «Si tratta di un atto di civiltà e di vicinanza alle famiglie- commenta il capogruppo del Pd, Filippo Caracciolo-. Grazie a un protocollo che stabilirà le linee guida aziendali per consentire questa tipologia di accessi, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, le Asl potranno soddisfare le richieste» delle famiglie. «Alle aziende sanitarie locali – annuncia Caracciolo- ...

NoiNotizie : Visite di congiunti a pazienti #Covid in condizioni critiche: approvata la legge regionale della #Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Visite congiunti

Noi Notizie

... tra i firmatari della proposta di legge - con cui è concessa la possibilità al direttore dell'unità operativa o facente funzione di autorizzare ledeio di promuoverle' 'Come ...... approvato a maggioranza, è stata concessa la possibilità al direttore dell'unità operativa o facente funzione, ad autorizzare ledeiin caso di richiesta o a promuoverle rivenendo ...“Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge che permetterà le visite straordinarie a pazienti covid in terapia intensiva. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e capogr ...Si prosegue con copertura di prime o seconde dosi a fragili, over 80, 79-70 e 69-60. Circa 1.395mila le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia Il Consiglio regionale ha approva ...