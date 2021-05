Visco “Clima e pandemia problemi globali | serve cooperazione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il cambiamentotico e lasono ipiù importanti dei nostri tempi. I due fenomeni sono correlati, in quanto molte delle cause profonde del cambiamentotico, come la deforestazione e la perdita di habitat, aumentando le possibilità di contatto tra le persone e la fauna, amplificano anche il rischio di nuove pandemie”. Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, intervenuto alla 54ma conferenza annuale della Banca asiatica di sviluppo.“Per arrestare il cambiamentotico è necessario raggiungere le emissioni nette di gas serra a zero su scala globale entro la metà del secolo. Il percorso sostenibile – ha aggiunto – è un processo difficile e tutte le attività umane devono agevolarlo. Una transizione di ...