Violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: nuova assoluzione per Pompeo Masone (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuto davanti al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Benevento, Dott. Perrotta, il processo a carico di Pompeo Masone, di Benevento, di 56 anni, difeso dall'Avvocato Vittorio Fucci jr. L'imputato, era accusato del reato di Violazione agli obblighi imposti con la misura di sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di San Giorgio del Sannio, che avrebbe commesso nel febbraio del 2016. In particolare, secondo l'accusa, avrebbe violato le prescrizioni anche uscendo solo dal comune di obbligo di soggiorno. All'esito della discussione, il Giudice, accogliendo la tesi dell'Avvocato Vittorio Fucci jr ha assolto ...

