Video l'Eredità 4 maggio 2021: Cristiana campionessa (Di martedì 4 maggio 2021) l'Eredità di martedì 4 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Cristina di Roma. Cristina è diplomata all'Accademia di Moda e Costume. Lavorava in una sartoria teatrale, ma ora si occupa della mamma. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 26.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete ...

