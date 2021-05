VIDEO - Covid | l' ottimismo di Costa | ' Cala pressione sugli ospedali | variante brasiliana non preoccupa'

(Di martedì 4 maggio 2021) La Sicilia rompe le regole nazionali: via ai vaccini per gli over 50 4 maggio 2021- Vaccini agli over 50, Musumeci: 'Abbiamo 250 mila dosi di AstraZeneca in frigo, dobbiamo correre' 4 maggio ...

Tg3web : In India le vittime del covid registrate ufficilmente si avvicinano ai 4 mila casi al giorno. Ma ci sono stime che… - Tg3web : Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale sono stati segnalati più contagi da covid nelle u… - capuanogio : ?? Scudetto #Inter, la festa sbagliata (e l'allarme dei mesi scorsi ignorato) - RSegattini : RT @d_essere: ?????????? vuoi capire cos’è il covid? Guarda questo???? - riccardofasan15 : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero parla della sua battaglia contro il Covid: 'Non va sottovalutato l'aspetto psicolog… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Covid

PalermoToday

Quattro mesi fa avevano annunciato una donazione di 250 milioni di dollari per intensificare la lotta alla pandemia da. La ricchezza del fondatore di Microsoft ammonta oggi a 133 miliardi di ...La Sicilia rompe le regole nazionali: via ai vaccini per gli over 50 4 maggio 2021- Vaccini agli over 50, Musumeci: 'Abbiamo 250 mila dosi di AstraZeneca in frigo, dobbiamo correre' 4 maggio 2021Castori a casa con il Covid, la Salernitana in campo per conquistare la serie A. E' diventato un tormentone il video dell'allenatore che, davanti alla tv, esulta per il gol dei suoi ..."Attendiamo i criteri per la fornitura del green pass, non ci saranno problemi organizzativi. Nel frattempo, consiglio alle persone già vaccinate di tenere il certificato nel portafoglio". Durante il ...