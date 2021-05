VIDEO Berrettini-Fognini, highlights e sintesi ATP Madrid. Vittoria in due set per il romano (Di martedì 4 maggio 2021) C’era grande attesa per il derby odierno tutto italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. Il romano, che in precedenza aveva saltato il primo turno con un bye, ha avuto la meglio sul ligure con il punteggio finale di 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco. L’allievo di Vincenzo Santopadre ha fatto la differenza grazie ad un ottimo rendimento al servizio, non concedendo palle break e aggiudicandosi il successo strappando due volte il turno di battuta al rivale. Berrettini se la vedrà agli ottavi con uno tra l’argentino Delbonis e lo spagnolo Ramos-Vinolas, per poi entrare presumibilmente in rotta di collisione ai quarti con il russo Daniil Medvedev. Di seguito gli ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) C’era grande attesa per il derby odierno tutto italiano tra Matteoe Fabioal secondo turno del Masters 1000 di, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. Il, che in precedenza aveva saltato il primo turno con un bye, ha avuto la meglio sul ligure con il punteggio finale di 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco. L’allievo di Vincenzo Santopadre ha fatto la differenza grazie ad un ottimo rendimento al servizio, non concedendo palle break e aggiudicandosi il successo strappando due volte il turno di battuta al rivale.se la vedrà agli ottavi con uno tra l’argentino Delbonis e lo spagnolo Ramos-Vinolas, per poi entrare presumibilmente in rotta di collisione ai quarti con il russo Daniil Medvedev. Di seguito gli ...

MutuaMadridOpen : The all-???? duel went to... Matteo Berrettini d. Fabio Fognini 6-3, 6-4 #MMOPEN ?? @TennisTV - SkySport : ?? ATP MADRID: BERRETTINI AGLI OTTAVI ? Battuto Fognini 6-3, 6-4 ? ATP MADRID dal 2 al 9 maggio Torneo LIVE su Sky S… - Jiraiyan : RT @MutuaMadridOpen: The all-???? duel went to... Matteo Berrettini d. Fabio Fognini 6-3, 6-4 #MMOPEN ?? @TennisTV - VanillaSkippy : RT @MutuaMadridOpen: The all-???? duel went to... Matteo Berrettini d. Fabio Fognini 6-3, 6-4 #MMOPEN ?? @TennisTV - romainpaccard38 : RT @MutuaMadridOpen: The all-???? duel went to... Matteo Berrettini d. Fabio Fognini 6-3, 6-4 #MMOPEN ?? @TennisTV -