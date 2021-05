Viaggio nello spazio, la via la vendita dei biglietti (Di martedì 4 maggio 2021) Viaggio nello spazio, domani saranno rivelati importanti novità sul Viaggio oltre la Terra: massima attenzione al prezzo Bezos, il fondatore della Blue OriginPer i fan di fumetti e film fantascientifici caratterizzati da viaggi intergalattici, domani i sogni faranno un piccolo passo verso la realtà. Sarà infatti possibile prenotare il biglietto per un Viaggio che più che inedito. La Blue Origin, la società aerospaziale fondata da Jeff Bezos di Amazon, già qualche giorno fa aveva annunciato che ci sarebbero state delle importanti novità e da domani sarà possibile prendersi il proprio posto nel lanciatore suborbitale New Shepard. Non si ha ancora idea di quanto costerà questo Viaggio molto particolare. Si può immaginare che sarà certamente alla portata di pochissimi ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021), domani saranno rivelati importanti novità suloltre la Terra: massima attenzione al prezzo Bezos, il fondatore della Blue OriginPer i fan di fumetti e film fantascientifici caratterizzati da viaggi intergalattici, domani i sogni faranno un piccolo passo verso la realtà. Sarà infatti possibile prenotare il biglietto per unche più che inedito. La Blue Origin, la società aerospaziale fondata da Jeff Bezos di Amazon, già qualche giorno fa aveva annunciato che ci sarebbero state delle importanti novità e da domani sarà possibile prendersi il proprio posto nel lanciatore suborbitale New Shepard. Non si ha ancora idea di quanto costerà questomolto particolare. Si può immaginare che sarà certamente alla portata di pochissimi ...

akhetaton11 : RT @GabrieleCarrer: Ma wow! C'è Michele Geraci – già sottosegretario del governo gialloverde, docente in alcune università cinesi, sostenit… - jckp_ : RT @GabrieleCarrer: Ma wow! C'è Michele Geraci – già sottosegretario del governo gialloverde, docente in alcune università cinesi, sostenit… - FilippoViviani : RT @GabrieleCarrer: Ma wow! C'è Michele Geraci – già sottosegretario del governo gialloverde, docente in alcune università cinesi, sostenit… - cclatwe : RT @GabrieleCarrer: Ma wow! C'è Michele Geraci – già sottosegretario del governo gialloverde, docente in alcune università cinesi, sostenit… - tertia_optio : RT @GabrieleCarrer: Ma wow! C'è Michele Geraci – già sottosegretario del governo gialloverde, docente in alcune università cinesi, sostenit… -