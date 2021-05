Verso gli Europei | vaccinati anche gli atalantini Gollini e Toloi | Pessina in stand by

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 maggio 2021) C’eranogliPierluigie Rafaeltra i 28 calciatori della Nazionale italiana che tra la mattinata e il pomeriggio di lunedì hanno ricevuto la prima dose del vaccino in vista degli. Portiere e difensore sono stati convocati all’Humanitas di Rozzano:con Pfizer, tra tre settimane riceveranno la seconda dose, in tempo per l’inizio della competizione continentale previsto per l’11 giugno. In questa fase si procederà alla vaccinazione dei soli calciatori, selezionati dal ct Roberto Mancini in una maxi lista di oltre quaranta nomi dai quali poi verranno scelti i 23 (o i 26, si attende la decisione della Uefa) che parteciperanno alla rassegna estiva. Esclusi dal primo ciclo di inoculazioni i calciatori del Torino (Sirigu, Belotti e Mandragora), ...