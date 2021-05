Verratti: “Ci abbiamo creduto fino all’espulsione. L’arbitro ci ha mandato a quel paese” (Di martedì 4 maggio 2021) Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Manchester City, che è costata l’eliminazione ai parigini dalla Champions. Queste le sue parole: “C’è tanta delusione stasera. E’ difficile trovare le parole. La cosa che possiamo fare è guardarci negli occhi sapendo che ce la siamo giocata fino alla fine. L’espulsione ci ha tagliato le gambe. Nervosismo finale? La cosa che ti dà fastidio è quando L’arbitro ti manda a f****lo. Noi parliamo con rispetto alL’arbitro e per quattro volte ci manda a quel paese. Ha iniziato a dare cartellini gialli a destra e sinistra e ci si innervosisce un po’. Non è colpa delL’arbitro, non è colpa di nessuno. Era una semifinale fra due grandi squadre, ci sta il nervosismo alla fine”. Sugli avversari: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Marco, centrocampista del PSG, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Manchester City, che è costata l’eliminazione ai parigini dalla Champions. Queste le sue parole: “C’è tanta delusione stasera. E’ difficile trovare le parole. La cosa che possiamo fare è guardarci negli occhi sapendo che ce la siamo giocataalla fine. L’espulsione ci ha tagliato le gambe. Nervosismo finale? La cosa che ti dà fastidio è quandoti manda a f****lo. Noi parliamo con rispetto ale per quattro volte ci manda a. Ha iniziato a dare cartellini gialli a destra e sinistra e ci si innervosisce un po’. Non è colpa del, non è colpa di nessuno. Era una semifinale fra due grandi squadre, ci sta il nervosismo alla fine”. Sugli avversari: ...

