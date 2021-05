Verratti attacca l’arbitro Kuipers | «Mi ha detto “fuck you”»

(Di martedì 4 maggio 2021) Marco, centrocampista del PSG, ha lanciato una dura accusa alBjorn, che ha diretto il match contro il Manchester City Marco, centrocampista del PSG, ha lanciato una dura accusa alBjorn, che ha diretto il match contro il Manchester City «La cosa che dà fastidio è quandoti dice “you”. Noi abbiamo parlato con rispetto ale per quattro volte ci ha mandato a quel paese. Se lo facessimo noi calciatori, ci darebbero dieci giornate di squalifica. Ha dato cartellini gialli a destra e sinistra e ci si innervosisce un po’. Non è colpa del, non è colpa di nessuno. Era una semifinale fra due grandi squadre, il City ha meritato di passare. ...

