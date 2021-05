Verme della farina, ok della Ue: sarà commercializzato per essere mangiato come snack (Di martedì 4 maggio 2021) Per carità, non abbiamo assolutamente nulla contro un ‘sano’ snack di vermi per spezzare la fame di metà giornata, tuttavia, ripensando all’ostracismo (se non al senso di ‘repulsione’), che l’Europa ha opposto per diverso tempo ai nostri prodotti alimentari – addirittura il Parma Doc – ci viene davvero da ridere. Verme della farina, è il primo insetto che l’Ue autorizza come alimento Oggi infatti, dopo l’accesa riunione di ieri, l’apposito comitato (costituito da rappresentanti di tutti i paesi Ue e interni alla Commissione), che si occupa si piante, animali, cibo e mangimi, ha autorizzato l’immissione sul mercato, delle larve seccate del Tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor), come cibo destinato agli esseri umani. In realtà come ben sappiamo, sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Per carità, non abbiamo assolutamente nulla contro un ‘sano’di vermi per spezzare la fame di metà giornata, tuttavia, ripensando all’ostracismo (se non al senso di ‘repulsione’), che l’Europa ha opposto per diverso tempo ai nostri prodotti alimentari – addirittura il Parma Doc – ci viene davvero da ridere., è il primo insetto che l’Ue autorizzaalimento Oggi infatti, dopo l’accesa riunione di ieri, l’apposito comitato (costituito da rappresentanti di tutti i paesi Ue e interni alla Commissione), che si occupa si piante, animali, cibo e mangimi, ha autorizzato l’immissione sul mercato, delle larve seccate del Tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor),cibo destinato agli esseri umani. In realtàben sappiamo, sono ...

ZZiliani : “Per la #Juve conta capire se la #Procura della ?@FIGC? chiederà gli atti a Perugia”. Ecco, siamo messi così. Oggi,… - italiaserait : Verme della farina, ok della Ue: sarà commercializzato per essere mangiato come snack - Toniapatty : RT @Mariva2000: @Gianmar26145917 La sinistra che ha fatto di quel verme il proprio eroe è il massimo della bassezza. - Gianmar26145917 : RT @Mariva2000: @Gianmar26145917 La sinistra che ha fatto di quel verme il proprio eroe è il massimo della bassezza. - Mariva2000 : @Gianmar26145917 La sinistra che ha fatto di quel verme il proprio eroe è il massimo della bassezza. -