Verbali Amara, il pm di Milano Paolo Storari indagato a Roma per rivelazione di segreto. Davigo sarà ascoltato come teste (Di martedì 4 maggio 2021) C’è un nuovo capitolo che riguarda la vicenda dei Verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno dell’Eni e già condannato per corruzione in atti giudiziari, resi alla procura di Milano a partire dal dicembre del 2019 in cui si parlava di una presunta loggia composta da magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Il magistrato Paolo Storari, che ha consegnato i documenti (senza timbro e firma) nelle mani dell’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo lamentando l’inerzia dei suoi colleghi, è stato iscritto nel registro degli indagati a Roma, come atto dovuto, per rivelazione del segreto d’ufficio. Secondo quanto apprende l’Ansa, ha ricevuto un invito a comparire per sabato prossimo ed è pronto a spiegare e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) C’è un nuovo capitolo che riguarda la vicenda deidi Piero, ex avvocato esterno dell’Eni e già condannato per corruzione in atti giudiziari, resi alla procura dia partire dal dicembre del 2019 in cui si parlava di una presunta loggia composta da magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Il magistrato, che ha consegnato i documenti (senza timbro e firma) nelle mani dell’ex consigliere del Csm Piercamillolamentando l’inerzia dei suoi colleghi, è stato iscritto nel registro degli indagati aatto dovuto, perdeld’ufficio. Secondo quanto apprende l’Ansa, ha ricevuto un invito a comparire per sabato prossimo ed è pronto a spiegare e a ...

Ultime Notizie dalla rete : Verbali Amara Verbali Amara, Davigo dai pm a Roma. Storari indagato, Brescia apre fascicolo su Milano Verbali che contenevano delle dichiarazioni di Piero Amara, avvocato, già consulente dell'Eni, che dopo vari procedimenti a carico - culminati con dei patteggiamenti - ha preso a parlare con tre ...

Csm: pm Storari indagato a Roma, pronto a chiarire sabato Per il caso dei verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall'avvocato Piero Amara, che riguardano la presunta loggia segreta Ungheria, il pm di Milano Paolo Storari è indagato dalla Procura di Roma, come atto ...

Verbali Amara e Csm, iscrizioni nel registro degli indagati a Milano nel maggio del 2020 Il Fatto Quotidiano leggi le altre "Poesì" La vicenda dei verbali di interrogatorio dell’avvocato siciliano Piero Amara che agita ancora una volta il mondo delle toghe italiane e il CSM, aggiungendosi alle polemiche scaturite dal caso Palamara ...

Loggia Ungheria, su caso verbali Amara si muove anche Procura Generale di Milano Gli interrogatori resi ai pm milanesi dall’avvocato siciliano riguardano la presunta loggia segreta Ungheria e stanno provocando un vero e proprio terremoto nella magistratura fino al Csm ...

