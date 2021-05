Vera Gemma bacchetta il fidanzato Jeda e commenta il bacio con Ilary Blasi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Subito dopo la sua eliminazione da L’Isola dei Famosi Vera Gemma ha parlato della sua avventura in Honduras e del suo futuro televisivo. L’attrice è disposta a fare l’opinionista in tv, ma non al GF Vip. A parte un’intervista l’ex naufraga non si è più fatta viva e non è molto presente sui social, ma è stata l’amica Asia Argento ad immortalare un momento privato tra Vera e il suo compagno Jeda. L’ex bff di Awed si è lamentata di come Jeda ha risposto ad una domanda di Ilary Blasi ed ha commentato in modo ironico il bacio tra la conduttrice e il suo fidanzato. “Quando Ilary ti ha chiesto ‘com’è quest’Isola senza Vera Gemma?’ e tu ‘Eh, va tutto bene…’, non so che hai ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 maggio 2021) Subito dopo la sua eliminazione da L’Isola dei Famosiha parlato della sua avventura in Honduras e del suo futuro televisivo. L’attrice è disposta a fare l’opinionista in tv, ma non al GF Vip. A parte un’intervista l’ex naufraga non si è più fatta viva e non è molto presente sui social, ma è stata l’amica Asia Argento ad immortalare un momento privato trae il suo compagno. L’ex bff di Awed si è lamentata di comeha risposto ad una domanda died hato in modo ironico iltra la conduttrice e il suo. “Quandoti ha chiesto ‘com’è quest’Isola senza?’ e tu ‘Eh, va tutto bene…’, non so che hai ...

