Venezia: agente di polizia penitenziaria trovata morta nel vano contenitore del letto

Un'agente della polizia penitenziaria morta schiacciata dal letto contenitore. Roberta Romano aveva 55 anni e sembrerebbe esser rimasta vittima di un tragico incidente domestico. A trovare il corpo ...

