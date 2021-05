Vende video hard della figlia 15enne in cambio di buoni Amazon: madre rinviata a giudizio (Di martedì 4 maggio 2021) Verrà processata dal Tribunale di Torino la madre che, in cambio di denaro e buoni acquisto di un’azienda di commercio elettronico, pubblicava in rete foto e video hard della figlia, all’epoca dei fatti di 15 anni, e del fidanzatino di 17. La donna è accusata di prostituzione e pornografia minorile. Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Lisa Bergamasco su episodi risalenti al 2019 i due minorenni erano consapevoli dei video hard. Poi la donna avrebbe convinto la figlia a iscriversi sulle piattaforme dedicate e a postare le immagini in cambio di denaro. In altre occasioni la madre avrebbe partecipato alla diffusione in diretta di scene. Per questi filmati utenti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Verrà processata dal Tribunale di Torino lache, indi denaro eacquisto di un’azienda di commercio elettronico, pubblicava in rete foto e, all’epoca dei fatti di 15 anni, e del fidanzatino di 17. La donna è accusata di prostituzione e pornografia minorile. Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Lisa Bergamasco su episodi risalenti al 2019 i due minorenni erano consapevoli dei. Poi la donna avrebbe convinto laa iscriversi sulle piattaforme dedicate e a postare le immagini indi denaro. In altre occasioni laavrebbe partecipato alla diffusione in diretta di scene. Per questi filmati utenti ...

